ارتفاع قتلى كفريا والفوعة بتفجير الشاحنة المفخخة إلى 112 شخصاً

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى جراء تفجير استهدف حافلات للخارجين من بلدتي كفريا والفوعة، الموالتين للنظام السوري، والمحاصرتين من قبل المعارضة بريف إدلب شمالي سوريا، يوم أمس السبت، ارتفع إلى 112 قتيلا على الأقل، غالبيتهم من كفريا والفوعة وذلك في حصيلة جديدة للتفجير.

وقال عمال إنقاذ بالدفاع المدني السوري، إنهم نقلوا 100 جثة على الأقل من مكان الانفجار الذي أصاب حافلات تقل سكانًا شيعة أثناء انتظارهم للعبور من منطقة واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية إلى منطقة خاضعة للنظام السوري في إطار اتفاق إجلاء بين الطرفين المتحاربين.

وأعلن المرصد السوري ومقره بريطانيا، العدد الجديد للقتلى في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وقال إنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد.‎