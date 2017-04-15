المرصد السوري: 16 قتيلا في انفجار استهدف حافلات على مشارف حلب

المصدر: دمشق - إرم نيوز

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا وإصابة آخرين بتفجير سيارة مفخخة استهدف منطقة في غرب حلب تنتظر فيها منذ الجمعة حافلات تقل خمسة آلاف شخص تم إجلاؤهم من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام.,

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات : “استهدف تفجير بواسطة سيارة مفخخة منطقة تجمع حافلات بلدتي الفوعة وكفريا في منطقة الراشدين التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة غرب حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أهالي البلدتين المحاصرتين من قبل الفصائل الإسلامية في محافظة إدلب”.

من جانبه، أكد التلفزيون الرسمي السوري، وقوع قتلى وجرحى بين أهالي الفوعة وكفريا نتيجة تفجير “إرهابي” بسيارة مفخخة في الراشدين، متهمًا المجموعات المسلحة باستهداف ارتال الحافلات.

وتنتظر 75 حافلة و20 سيارة إسعاف تقل أهالي الفوعة وكفريا منذ أكثر من 30 ساعة في منطقة الراشدين ليسمح لها بإكمال طريقها إلى مدينة حلب.

وجرى الجمعة، إجلاء 5000 شخص بينهم 1300 مقاتل موال للنظام من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين و2200 ضمنهم نحو 400 مقاتل معارض من بلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق، في إطار اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة برعاية إيران أبرز حلفاء دمشق.

وكان من المفترض أن تتوجه حافلات الفوعة وكفريا إلى مدينة حلب ومنها إلى محافظات تسيطر عليها قوات النظام، على أن تذهب حافلات مضايا والزبداني إلى محافظة إدلب، أبرز معاقل الفصائل المعارضة والجهادية.

لكن بعد أكثر من 30 ساعة على وصولها إلى منطقة الراشدين، لا تزال قوافل الفوعة وكفريا تنتظر في مكانها.

كما تنتظر حافلات مضايا والزبداني منذ أكثر من 15 ساعة في منطقة الراموسة التي تسيطر عليها قوات النظام غرب حلب أيضا.

وبحسب المرصد السوري ومصدر في الفصائل، فإن هذه الانتظار ناتج عن خلاف حول عدد الذين تم إجلاؤهم من الفوعة وكفريا.