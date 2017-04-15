والد سعد لمجرد لـ “إرم نيوز”: صحة ابني جيدة وأشكر كل من دعمه في محنته

المصدر: عبد اللطيف الصلحي – إرم نيوز

قال الفنان المغربي البشير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد في تصريح لـ “إرم نيوز” اليوم السبت، إن “حالة سعد على ما يرام”، بعد يومين من قرار قاضي الحريات الفرنسي، القاضي بمنح الفنان المغربي الإفراج المؤقت وفق شروط.

وأضاف والد سعد لمجرد والذي يوجد حاليًا رفقة ابنه في الديار الفرنسية: “صحة ابني جيدة وهو الآن بخير ولله الحمد، ومعنوياته مرتفعة”.

وشكر البشير عبدو في تصريحه كل من دعم سعد في محنته، داخل وخارج أرض المغرب، كما طمأن محبيه على حالته النفسية، دون أن يخوض أكثر في مستجدات القضية، والسيناريوهات المحتملة.

وكان القضاء الفرنسي قد قرر أول أمس الخميس، إطلاق سراح سعد لمجرد مؤقتًا، بشرط مكوثه في باريس، ووضع سوار إلكتروني له لتتبع تحركاته لضمان عدم مغادرته التراب الفرنسي، وذلك لحين الحكم في قضيته، كما تم منعه من مغادرة البلاد إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 أكتوبر من عام 2016، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية تدعى لورا بريول باغتصابها، الأمر الذي جعل صاحب أغنية “لمعلم” يدخل رهن الحبس الاحتياطي في سجن فلوري ضواحي باريس، وقضى الفنان المغربي ما يزيد على 5 أشهر في هذا السجن.

يذكر أن محامي سعد لمجرد وضع يوم الثلاثاء الماضي طلبًا على طاولة القاضي لمنح موكله إفراجًا مؤقتًا، مرفقًا بضمانات قوية، منها وثيقة من السفارة المغربية في باريس تؤكد أنه لن يُسمح للمجرد بمغادرة فرنسا قبل انتهاء محاكمته.