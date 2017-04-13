العثور على جثة أول قاضية مسلمة بأمريكا (صورة)

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قالت الشرطة الأمريكية إنها عثرت على جثة شيلا عبد السلام، أول قاضية مسلمة من أصول أفريقية في البلاد، غارقة في نهر هدسون، الواقع بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.

وذكرت الشرطة في بيان لها، الخميس، أنها “انتشلت جثة عبد السلام (65 عامًا)، وهي قاضية في المحكمة العليا بنيويورك، من النهر أمس الأربعاء”.

وأشارت إلى أن تحديد سبب الوفاة “سيتم بعد تشريح الجثة”. وأصبحت شيلا عبد السلام أول قاضية مسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعيينها عام 1991.

وكانت امرأة أبلغت الشرطة عن العثور على جثة في مياه نهر هادسون في نيويورك، وبحسب الشرطة الأمريكية فقد استجاب عناصر الأمن لبلاغ حول جثة في النهر اتضح أنها لعبدالسلام.

وشغلت عبدالسلام منذ عام 2013 منصب القاضي المساعد في محكمة استئناف نيويورك، وقد جاءت حادثة وفاتها هذه في الأسبوع نفسه الذي قُتل فيه قاض بارز في شيكاغو خارج منزله الاثنين، وقد وجهت السلطات اتهامات بالقتل العمد لمشتبه به في القضية.

وسارعت عدة شخصيات بارزة إلى التعزية في عبدالسلام، فغرّد محافظ نيويورك، بيل دي بلاسيو، قائلا “كانت امرأة رائدة وتتصرف بتواضع” مشيرا إلى “تعاطفه مع عائلتها”.