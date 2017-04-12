روسيا تستخدم “الفيتو” لمنع إدانة هجوم خان شيخون الكيماوي

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

استخدمت روسيا مجددًا حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعرقلة مشروع القرار الفرنسي الأمريكي البريطاني الذي يحمّل نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون.

وحصلت هذه الوثيقة، خلال التصويت في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، على دعم 10 دول، ومن بينها مصر، في حين عارضتها روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت اليوم إلى جانب إثيوبيا وقازاخستان.

وكانت الصين قد استخدمت حق النقض من قبل على 6 قرارات بشأن سوريا منذ بدء الحرب قبل 6 أعوام، وأيدت 10 دول مشروع القرار، في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بالرفض.

وقبل التصويت، كشف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن الجانب الروسي عرض، خلال اللقاء الذي جرى في وقت سابق من اليوم في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، اقتراحًا بأن تتقدم موسكو وواشنطن بطلب مشترك إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشكيل فريق خبراء لإرساله إلى كل من بلدة خان شيخون وقاعدة الشعيرات في سوريا.

ولجأت موسكو، للمرة الثامنة منذ اندلاع النزاع السوري، إلى استخدام “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لتعطيل أي قرار ضد حليفتها دمشق.