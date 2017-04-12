ترامب أمر بالضربة في سوريا “خلال تناوله الحلوى” مع نظيره الصيني

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة بثت اليوم الأربعاء، إنه أصدر الأمر بشن الضربة في سوريا بعشرات من صواريخ كروز خلال تناول الحلوى بعد وجبة عشاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وأضاف ترامب في مقابلة مع تلفزيون “فوكس بزنس” الأمريكي : “انتهينا من العشاء وبدأنا بتناول الحلوى، وكان أمامنا أجمل قالب شوكولاته شاهدته في حياتي وكان الرئيس شي يستمتع به”.

وأشار إلى أنه “بعد إبلاغه بأن السفن الحربية الأمريكية في مياه المتوسط أصبحت جاهزة، اتخذ القرار في تلك اللحظات بشن الهجوم وبالتالي انطلقت الصواريخ” وتابع ” قلت سيدي الرئيس دعني اشرح لك شيئا وكان هذا خلال تناول الحلوى لقد أطلقنا للتو 59 صاروخا”.

وكان ترامب يستضيف نظيره الصيني في منتجعه الخاص “مار ايه لاغو” في فلوريدا في السادس من نيسان/أبريل، واستهدفت الصواريخ الأمريكية قاعدة جوية سورية ردا على هجوم خان شيخون في شمال غرب سوريا، حيث قتل العشرات بغازات سامة، وتتهم واشنطن دمشق بتنفيذه.

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن النظام السوري كان وراء الهجوم الكيميائي “بلا شك”. إلا أن روسيا، حليفة سوريا، تنفي ذلك وتقول إنه لا دليل عليه.

ويمضي ترامب عطلاته الأسبوعية بانتظام في منتجع “مار ايه لاغو” الذي يطلق عليه موظفوه اسم “البيت الأبيض الجنوبي”.