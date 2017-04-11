الجيش الليبي يعتقل 27 “مرتزقًا” من قوة تابعة لحكومة الوفاق

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 12 عنصراً ممن وصفهم بـ “المرتزقة التشاديين” من ميليشيات القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وكان مصدر عسكري قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن اعتقال 15 من عناصر “المرتزقة” التابعين للقوة الثالثة، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة سمنو القريبة من قاعدة تمنهنت التي يحاصرها اللواء 12 مجحفل التابع للجيش الليبي.

وقالت غرفة عمليات الجنوب التابعة للجيش الليبي، إنها قامت بتسليم جميع العناصر إلى الجهات المختصة، حيث تم ضبط وثائق وهويات شخصية صادرة من بلادهم كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الليبية وعملات أخرى.

واستهدفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي صباح اليوم رتلاً مكوناً من عدد من الآليات التابعة لميليشيات القوة الثالثة كان متجهاً إلى قاعدة تمنهنت قادمًا من منطقة الجفرة.