التحرش الجنسي في السعودية.. ظاهرة تتفاقم بانتظار قانون رادع (فيديو إرم)

المصدر: إرم - أبوظبي

تعود ظاهرة التحرش الجنسي في السعودية إلى واجهة النقاش بقوة من جديد في الشارع و عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي كان لها دور كبير في لفت الانتباه إلى الظاهرة بفيديوهات وصور توثق حالات تحرش في الأماكن العامة.

وتفاقمت معاناة المرأة السعودية، حسب ناشطات سعوديات، في غياب قوانين وإجراءات واضحة لمعاقبة المتحرش جنسيًا.

الفتيات السعوديات أعلنَّ حالة طوارئ عبر منصات التواصل الاجتماعي في خطوة قد تكون حاسمة في مسار الجدل حول سن قانون يعاقب المتحرشي بالنساء، والذي يحظى بتأييد واسع من قبل تيار الليبراليين السعوديين الذي يضم نخبًا ثقافية بارزة، رغم اعتراضات من أنصار التيار الديني المحافظ.

فمعارضو القانون يرون أن عقوبات التحرش تندرج ضمن العقوبات التعزيرية التي يعود تقديرها للقاضي. ليرد أنصار القانون بأنه كأي قوانين أخرى تم سنها في المجتمع كغسيل الأموال والجرائم المعلوماتية، مع تسجيل ملاحظلات تفيد بأن ترك فرض العقوبة على المتحرشين للقضاة وتقديراتهم الشخصية يؤدي لتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة.