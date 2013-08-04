اليمنيون يحتلون الصدارة في قضايا التحرش الجنسي في السعودية

السعودية - احتل المقيمون من الجنسية اليمنية في المملكة العربية السعودية صدارة قائمة المقيمين المتورطين في قضايا تحرش جنسي الذي ينقسم إلى استدراج حدث أو مضايقة النساء.

وتبين أن عدد قضايا التحرش في السعودية بلغ 2797 قضية خلال عام، احتل فيها السعوديون مرتبة الصدارة في تهم التحرش بنسبة 59.9 بالمئة، وهو ما يعادل 1669 قضية، فيما شكل غير السعوديين نسبة 39.9 بالمئة (1128 قضية).

وقالت مصادر إن العاصمة الرياض احتلت الصدارة بواقع 650 قضية، ثم مدينة جدة بواقع 250 قضية، والمنطقة الشرقية (الظهران، الدمام، الخبر) 210 قضايا، ثم مكة المكرمة 180، والمدينة المنورة 170، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا متفرقة حسب صحيفة سعودية..

وأكدت أن اليمنيين من بين الأجانب المتهمين احتلوا الصدارة في استدراج الحدث، ومضايقة النساء، حيث قضت الحاكم في 100 قضية تحرش بالنساء المتهمون فيها يمنيون، و40 قضية استدراج حدث، وأتت الجنسية المصرية بواقع 50 قضية تحرش بالنساء، و10 قضايا استدراج حدث، ثم الباكستانية بـ 25 قضية تحرش بالنساء، و23 استدراج حدث، ثم الجنسية السورية بـ 37 قضية، والبنغالية بـ 39 قضية، كما نظرت قضايا لمتهمين من الجنسيات الهندية، والسودانية، والفلسطينية، والأردنية، ولم تشهد المحاكم إلا قضية واحدة لحامل للجنسية اللبنانية في مضايقة النساء، دون أي قضية لاستدراج حدث.

ويعيش في السعودية –وعدد سكانها نحو 29 مليون منهم نحو 19 مليون سعودي- نحو 9 مليون وافد أجنبي، منهم أكثر من مليون يمني.