لجنة أزمة الجنوب الليبية: حكومة الوفاق غير شرعية والقوة الثالثة تتاجر مع “بوكو حرام”

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

نددت لجنة أزمة الجنوب الليبية بموقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المندد بهجوم الجيش الليبي على قاعدة “تمنهت” لإخراج ميليشيا القوة الثالثة منها.

ووصفت لجنة أزمة الجنوب، حكومة الوفاق بالحكومة غير الشرعية، معيدة التذكير بطلب القوى والفاعليات القبلية والاجتماعية في الجنوب من ميليشيا القوة الثالثة بما يسمى “عسكري مصراتة” مغادرة الجنوب، وأن تحرك الجيش الليبي جاء بناء على ذلك.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن ميليشيا القوة الثالثة، قامت بتجنيد مرتزقة من المعارضة التشادية، وانها ميليشيا تتبع مصراتة ومن خارج الجنوب، كاشفة عن قيام الاخيرة بالاتجار بالبشر، وتسهيل تهريب الممنوعات من وإلى ليبيا.

وأكد البيان أن القوة الثالثة تدعم مجموعات إرهابية كالقاعدة وما تسمى “سرايا الدفاع عن بنغازي” الإرهابية، إضافة لقيامها ببيع الأسلحة للتنظيمات الإرهابية مثل “بوكو حرام“.

وأضافت أن مجموعة سياسية متطرفة من مصراتة تستعمل هذه الميليشيا لرهن الجنوب وجعله ورقة ضغط في أي تفاوض سياسي.

وتتكون لجنة الجنوب من عدد من أعيان ورؤساء بلديات ووجوه إقليم فزان.