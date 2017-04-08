ليبيا.. مطار “بنينا” يعود للعمل بشكل جزئي بعد 3 أعوام من الإغلاق

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

من المتوقع أن تهبط غدًا الأحد، أول طائرة شحن تابعة للخطوط الأفريقية على أرض مطار بنينا الدولي في بنغازي، بعد إعادة افتتاحه بشكل جزئي.

وقالت مصادر في المطار الذي أغلق غداة اندلاع عملية الكرامة العسكرية، إن الخطوة جاءت عقب صدور إعلان الطيارين “NOTAM” رقم A0021/17 عن مصلحة الطيران المدني الليبية، بشأن منح الإذن لإعادة فتح مطار بنينا الـدولي بشكل جزئي،لاسـتقبال ومغادرة رحلات الإسعاف، ورحلات الـ VIP الخاصة، والرحلات الإنسـانية، ورحلات الشحن الجوي.

وجرت عملية صيانة واسعة للمطار منذ أشهر، تمهيداً لإعادة افتتاحه، إلا أن إدارة المطار نفت إمكانية افتتاحه بشكل كامل نهائياً يوم 1/5/2017، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال أشغال الصيانة من أجل افتتاح المطار بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.

وكان الجيش الليبي تمكن من السيطرة على المطار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بعد معارك عنيفة ضد قوات تابعة لمجلس شورى بنغازي والميليشيا المتحالفة معه.