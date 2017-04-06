طائرة عسكرية إيطالية تجلي 16 جريحًا من بنغازي الليبية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت الخارجية الإيطالية أن طائرة تابعة لسلاح الجو، تم تهيئتها للإسعاف، نقلت دفعة جديدة من الجرحى الليبيين من مدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن الوزارة “إن طائرة سلاح الجو من طراز C130-J، هبطت في مطار براتيكا “دي ماري” العسكري القريب من العاصمة روما, مساء أمس الأربعاء، قادمة من بنغازي وعلى متنها 16 ليبيًا مصابًا”. مشيرًا إلى أن الجرحى “سيتلقون العلاج في مستشفى تشيليو العسكري” بالعاصمة.

وأوضح البيان أن “عملية الإغاثة الإنسانية هذه، تأتي استكمالًا لعملية إجلاء 22 من جرحى بنغازي في 15 من مارس/آذار الماضي، قد تمت بتنسيق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، جنبًا إلى جنب مع وزارتي الدفاع والداخلية، حيث تعد واحدة من الإجراءات التي تقوم بها إيطاليا في سبيل دعم قوات الأمن الليبية”.