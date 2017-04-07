الناتو: النظام السوري يتحمّل مسؤولية الضربات الأمريكية

المصدر: بروكسيل - إرم نيوز

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس السوري بشار الأسد “يتحمل المسؤولية كاملة” عن الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية.

وقال ستولتنبرغ، في بيان له، إن “النظام السوري يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التطور، فأي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول ولا يمكن أن يمرَّ دون ردّ ولا بد من محاسبة المسؤولين عنه”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو اليوم الجمعة، إن فرنسا لا تريد تصعيدًا للصراع السوري بعد الضربات الصاروخية الأمريكية وإن على روسيا الآن أن تنضم إلى محادثات تهدف للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض.

وفي كلمة ألقاها بمالي إلى جانب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل قال إيرو: “لا نريد تصعيدًا، علينا أن نوقف الرياء، إذا كانت روسيا تتصرف بحسن نية فعليها أن تتوقف وتتفاوض”.

وأضاف قائلاً : “لا نريد أن نزيد المخاطر بل أن نجد حلاً، لا يمكنك التعامل مع الواقع باللجوء للدعاية”.