بعد القصف الأمريكي لمطار الشعيرات.. مقاتلات روسيا تقصف خان شيخون

المصدر: وكالات

قال شاهد والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة حربية قصفت اليوم الجمعة مدينة خان شيخون في محافظة إدلب حيث قتل هجوم كيماوي العشرات هذا الأسبوع مما دفع الولايات المتحدة لشن ضربات صاروخية على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.

وأشار المرصد إلى أن مقاتلة تابعة لسلاح الجو السوري أو الروسي استهدفت خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل المعارضة قبل ظهر الجمعة.

وقال شاهد يعمل في خدمة إنذار من الغارات في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب إن الطائرة قصفت الطرف الشمالي للمدينة حوالي الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) مما أسفر عن أضرار مادية.

وأطلقت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ على قاعدة جوية قالت إن هجوما مميتا بأسلحة كيماوية انطلق منها هذا الأسبوع.

وقال المرصد والشاهد في وقت سابق هذا الأسبوع إن الطائرات التي نفذت الهجوم المشتبه به بالغاز السام انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية التي هاجمتها الولايات المتحدة فجر اليوم.