الجيش السوري: الضربة الأمريكية أوقعت 6 قتلى ودمرت المطار

المصدر: وكالات

قال الجيش السوري إن الهجوم الصاروخي الأمريكي على إحدى قواعده الجوية أسفر عن مقتل ستة أشخاص وسبّب أضرارًا بالغة، وأضاف أنه سيرد بمواصلة حملته بهدف “سحق الإرهاب” و “إعادة الأمن والأمان إلى كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.”

ووصف بيان من القيادة العامة للجيش الهجوم بأنه “عدوان سافر”، قائلاً إنه جعل “الولايات المتحدة الأمريكية شريكًا لداعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.”

فيما أعلن محافظ مدينة حمص السورية طلال البرازي، أن الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية القريبة من المدينة أوقع 5 قتلى.

وقال البرازي: “القاعدة الجوية المستهدفة كانت تقدّم الدعم الجوي لعمليات الجيش ضد تنظيم داعش شرقي تدمر”.

وأضاف: “أعتقد أن الأضرار البشرية ليست كبيرة لكن هناك أضرارًا مادية معتبرة”، مؤكدًا أن هناك خسائر في صفوف المدنيين في إحدى القرى الواقعة قرب القاعدة.

وذكر البرازي خلال التصريحات التي أدلى بها فجر اليوم أن عمليات الإنقاذ والإطفاء مستمرة منذ ساعات في القاعدة، معتبرًٍا أن الهجوم شكل من أشكال دعم الجماعات الإرهابية المسلحة ومحاولة لإضعاف قدرات الجيش السوري على محاربة الإرهاب.

وأردف أن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية في سوريا سابقًا وفي حمص بشكل خاص بهدف خدمة أهداف الإرهاب في سوريا وأهداف إسرائيل في نهاية الأمر.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي أطلق العشرات من صواريخ كروز على القاعدة الجوية ردًا على الهجوم الكيماوي الأخير في سوريا.