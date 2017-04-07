الصور الأولى للضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات التابعة للنظام السوري

المصدر: إرم نيوز

بثت الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو وصورا تظهر لحظة توجيه الجيش الأمريكي ضربة بـ 59 صاروخا موجها لقاعدة الشعيرات التابعة للنظام للسوري، وذلك ردًا على هجوم كيميائي استهدف بلدة خان شيخون الثلاثاء الماضي.

بتوجيهات من الرئيس #ترامب، قامت القوات الأمريكية بتنفيذ ضربة بصواريخ كروز استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري فجر اليوم. #سوريا 2/10 pic.twitter.com/TmkEtrMwtr — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 7, 2017

هذ الضربة هي رد نسبي على فعل بشار الأسد المشين حيث أفادت الاستخبارات أن الهجوم الكيميائي على #خان_شيخون تم تنفيذه من هذا المطار. #سوريا 7/10 pic.twitter.com/tBwJGfWoLL — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 7, 2017

وقالت الخارجية الأمريكية في سلسلة تغريدات على تويتر: “نحن نقوم بتقييم نتائج الضربة ولكن الدلائل الأولية تشير إلى أن الضربة قد ألحقت أضرارا بالغة بالطائرات السورية في مطار الشعيرات”.

وأضافت: “شملت الضربة 59 صاروخا عابرا واستهدفت حظائر طائرات ومناطق لتخزين الوقود والإمدادت اللوجستية وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار”.

ولفتت إلى أنه “تم إخطار الروس مسبقا بالضربة واتخذ المخططون العسكريون الأمريكيون احتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية أو سورية في القاعدة”.

وتوجيه ضربات للأسد قد يضع الولايات المتحدة في خلاف مع روسيا الحليف القوي للحكومة السورية، والتي تدخلت لدعم الرئيس السوري في سبتمبر/ أيلول 2015، ما حوّل دفة الصراع لصالحه. وحتى الآن ركز ترامب سياسته تجاه سوريا بشكل شبه حصري على هزيمة تنظيم داعش، شمال سوريا حيث تعمل قوات خاصة أمريكية مع فصائل مسلحة عربية وكردية.