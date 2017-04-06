حماس تعدم شنقًا 3 “متخابرين مع إسرائيل”

المصدر: وكالات- إرم نيوز

نفذّت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين أُدينوا بالتخابر مع إسرائيل.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة على المتخابرين الثلاثة بالإعدام شنقًا، وأيد الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون”.

وأضافت:” تم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال: وهم المتخابر (ع. م) 55 عامًا، والمتخابر (و. أ) 42 عامًا، والمتخابر (أ. ش) 32 عامًا”.

وتابعت الوزارة: “وَجهت لهم النيابة العسكرية تهم الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية”.

ولفتت الوزارة إلى أن “تنفيذ حكم الإعدام تم بوجود الجهات المختصة كافة حسب القانون”، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني”.

وفتحت الوزارة، الثلاثاء الماضي، باب “التوبة” أمام المتخابرين مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد، وذلك بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية.

وأعلنت الوزارة ، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، أنها تعتزم اتخاذ إجراءات مشددة بحق “المتخابرين” مع إسرائيل، خلال الساعات والأيام المقبلة.

وجاء هذا الإعلان في سياق متابعة قضية اغتيال “مازن فقهاء” القائد في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة “حماس“، الذي قتل مساء الـ 24 من مارس آذار الماضي، برصاص مجهولين في حي “تل الهوا” غرب مدينة غزة، وفق وكالة الأناضول.