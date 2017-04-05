“فتح” بغزة تدعو عباس لإقالة حكومة الوفاق

المصدر: وكالات - إرم نيوز

دعت حركة “فتح” في قطاع غزة، مساء الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إقالة حكومة الوفاق الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة، على صفحته بموقع “فيسبوك”، تعقيباً على استقطاع حكومة التوافق لجزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

وأعربت “فتح”، في بيانها، عن رفضها لقرار حكومة التوافق و”كل المبررات المؤدية لاتخاذ هذا القرار”.

وحذرت من “التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على التمييز بين أبناء الشعب الواحد”، في إشارة لاقتصار اقتطاع الرواتب على موظفي غزة دون الضفة الغربية.

وقالت إنها “تدرك حجم الضغوطات السياسية والمالية، التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، إلا أن التصدي للضغوطات يستدعي توحد جميع الجهود لمواجهتها وأن يتحمل موظفو الحكومة كافة تبعات هذه الضغوطات دون تمييز”.

ودعت الحركة الرئيس عباس إلى “التدخل الفوري لوقف القرار”، محملة حكومة التوافق المسؤولية الكاملة عن “سياسة التمييز والتهميش” التي تتبعها بحق موظفي غزة.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية كافة، برئاسة رامي حمد الله.

وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، إن حكومة الوفاق خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/ آذار الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات “مؤقتة”.

وأوضح يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له الثلاثاء، أن الخصومات طالت “العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”.

وأرجع المحمود الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين”، وفق البيان.