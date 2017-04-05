الملك محمد السادس يعين أعضاء الحكومة المغربية الجديدة

المصدر: عبد اللطيف الصلحي - إرم نيوز

قالت مصادر رسمية، اليوم الأربعاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة سعد الدين العثماني، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، وقد أدّت اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامها بشكل رسمي.

وتضم الحكومة الجديدة 5 أحزاب بالإضافة إلى حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي الذي يقود هذا التحالف، وذلك بعد ما يناهز الستة أشهر من محاولات متعثرة لتشكيلها بسبب صراع بين الأحزاب المتحالفة.

وكان سعد الدين العثماني قد قدم لائحة وزراء حكومته إلى الديوان الملكي بمدينة الدار البيضاء، السبت الماضي، كي يطلع عليها العاهل المغربي ويبدي ملاحظاته كما ينص على ذلك دستور 2011.

وأطلع العثماني الديوان الملكي على الأسماء المقترحة، والتي تم الحسم فيها بشكل نهائي من طرف الائتلاف الحكومي، عقب مشاورات وُصفت بالشاقة، تم خلالها تقسيم الحقائب الوزارية بين الأحزاب.

وقبل أن يتوجه العثماني صوب البلاط الملكي، قضى زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة أيامًا عصيبة تخللتها مشاورات ماراثونية لتوزيع الحقائب الوزارية، إلى أن تم حسم الأمور صباح يوم السبت الماضي.

يذكر أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، فشل في تشكيل حكومته، ليقوم الملك محمد السادس بعد ذلك بتعيين سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة، ويكلفه بتشكيلها.