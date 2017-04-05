أطباء بلا حدود: عالجنا 8 مصابين بغاز أعصاب سام بعد هجوم إدلب السورية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، اليوم الأربعاء، إن ثمانية أشخاص عالجتهم في أعقاب ما يشتبه أنه هجوم كيماوي في شمال سوريا، ظهرت عليهم أعراض تماثل التعرض لغاز أعصاب مثل السارين.

وأضافت المنظمة في بيان “بين ضحايا الهجوم في مدينة خان شيخون الذين نقلوا لمستشفى باب الهوى قرب الحدود التركية، شهدت المنظمة ثمانية مرضى ظهرت عليهم أعراض مثل اتساع حدقة العين والتشنج في العضلات… تماثل التعرض لغاز أعصاب سام مثل السارين”.

وذكرت المنظمة، التي لها فرق في المستشفى، أنها قدمت أدوية لعلاج السموم ومعدات وقائية للعاملين في الموقع.

وتابع البيان، “فريق أطباء بلا حدود وصل أيضا إلى مستشفيات أخرى تعالج الضحايا ولاحظ رائحة كلور قوية، الأمر الذي يشير إلى أنهم تعرضوا لهذا المركب السام”.