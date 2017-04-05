جونسون: لا بقاء للأسد بعد انتهاء الصراع بسوريا

المصدر: بروكسل - إرم نيوز

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه يجب عدم السماح باستمرار بقاء حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، في السلطة بعد انتهاء الصراع الدائر بسوريا.

ونقلت رويترز عن جونسون، لدى وصوله لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكس قوله: “هذا نظام همجي جعل من المستحل بالنسبة لنا أن نتخيل استمراره كسلطة على الشعب السوري بعد انتهاء هذا الصراع.”

وأضاف أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هجوم، إدلب بسوريا يشتبه بأنه بغاز سام، أسفر عن مقتل عشرات بينهم أطفال، وأنه لم ير أي أدلة على أن أي طرف آخر غير الحكومة السورية هو المسؤول عن الهجمات.