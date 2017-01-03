الجيش اليمني يسيطر على مرتفعات جبلية في صعدة معقل “الحوثيين” ‎

المصدر: صنعاء – إرم نيوز

أعلن مسؤول حكومي يمني، أن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، سيطرت اليوم الثلاثاء، على مرتفعات جبلية في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين، شمالي البلاد.

وقال هادي الوايلي، محافظ صعدة، المعيَّن من قبل رئيس البلاد، في تدوينة مقتضبة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، إنَّ “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس الشرعي، حققت انتصارات جديدة في جبهة “علب” بالمحافظة”.

وأوضح أن قوات الجيش والمقاومة “سيطرت على مرتفعات القعام السود (مرتفعات جبلية) في جبهة علب، المطلة على منطقة سحار الشام (بصعدة)”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتكتسب المواجهات العسكرية في محافظة صعدة أهمية استراتيجية، باعتبار صعدة معقل جماعة “الحوثي” ومركز انطلاقها، والمقر المفترض لتواجد زعيمها عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبين الحين والآخر تعلن القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع جديدة فيها.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني(80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 7 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 36 ألفًا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.