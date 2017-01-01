القوات اليمنية تتقدم في صعدة وتسيطر على مواقع جديدة

المصدر: عدن – إرم نيوز

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، الأحد، تقدمًا في محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثيين، بعد سيطرتها على مقر اللواء “101 مشاة” في مديرية البقع أقصى شمال البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن “القوات الموالية للشرعية تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديدة في صعدة، وفتحت جبهة جديدة ضد ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح”.

وطبقًا لما نقلته صفحة المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة، فإن “قوات الجيش حررت جبل الثار وجبل حبش ومنطقة مخنق صلة في جبهة البقع، ملحقة بالحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وأكد الآثلة “استعادة السيطرة على كميات من الأسلحة والذخائر التي خلفتها الميليشيات بعد دحرها من المواقع”، مبينًا أن “القوات الموالية للشرعية فتحت جبهة جديدة للقتال في مديرية البقع بمحافظة صعدة”.

على صعيد متصل، فشلت ميليشيات الحوثي في استعادة مواقع فقدتها خلال الأيام الماضية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية في بيحان إن “الحوثيين وقوات صالح شنوا هجومًا على موقعي السليم والسويداء، بهدف كسر الحصار على مواقع عسكرية تابعة لهم في منطقة قرن السوداء، إلا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية تصدت للهجوم وأفشلته”.

وذكرت المصادر أن “صاروخًا حراريًا حاول الحوثيون بمديرية عسيلان في شبوة، إطلاقه فجر الإثنين على مواقع للجيش الوطني، لكنه انفجر في موقعه متسببًا في سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين”.