القوات اليمنية تسيطر على مواقع جديدة للحوثيين في صعدة

المصدر: عدن - إرم نيوز

فرضت قوات موالية للحكومة اليمينة الشرعية مدعومة بمقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، سيطرتها على عدة مواقع لميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مدينة البقع شمال شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.

وقال هادي الوايلي، محافظ صعدة المعيّن من قبل الرئيس عبدربه منصورهادي، إن “القوات الموالية للسلطات الشرعية حققت انتصارات جديدة في جبهة “البقع” التابعة للمحافظة، المحاذية للحدود السعودية”.

وأضاف في تدوينة مقتضبة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: “سيطرنا على عدة مواقع، والتقدم جار باتجاه موقع المليل في الجبهة نفسها”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر ميدانية “إن قوات المقاومة الجنوبية والمشكّلة من لواء الصحراء ولواء المحضار، تمكنت وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي، من فرض سيطرتها على مدينة البقع”.

وأضافت: “دارت معارك ضارية ومواجهات عنيفة بين قوات الشرعية من جهة وعناصر ومليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، أفضت إلى سيطرة الفريق الأول على البقع”.

ونوهت: “تمكنت قوات المقاومة الشعبية من السيطرة على مديرية البقع، بعد إتمام السيطرة على تبة الإرسال، وعددٍ من التباب الأخرى التي تطل على سوق مديرية البقع وبعدها قامت بالسيطرة على مركز البلدة”.

وأكدت أن قوات الشرعية تجري استعداداتها في الوقت الحالي للتقدم نحو مديريات أخرى في محافظة صعدة، لانتزاعها من قبضة الحوثيين والسيطرة عليها.

يشار إلى أن محافظ صعده هادي الوايلي، تفقد في وقت سابق، عدداً من مواقع الوحدات العسكرية المكلّفة بتحرير المحافظة، واطّلع خلال زيارته على مستوى التدريبات والتجهيزات والخطط العسكرية المعدة للقضاء على ميليشيات الحوثي وصالح.

وتعد مدينة البقع من أهم مدن محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، ومن هذه المحافظة تكونت النواة الأولى لميليشيات الحوثي، وفيها يستقر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.