الإضراب يعم 4 جامعات يمنية احتجاجًا على عدم صرف الحوثيين لرواتب موظفيها

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

بدأ أكاديميون وموظفون في أربع جامعات حكومية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، إضرابا عن العمل احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر.

وقال مصدر نقابي، إن “مجلس التنسيق بين الجامعات الذي يضم تسع جامعات حكومية، اتخذ قرار الإضراب لكن أربع جامعات فقط التزمت به وهي: صنعاء، والحديدة، وعمران، وذمار”.

وأضاف أن “الأساتذة في جامعة صنعاء الحكومية، أكبر الجامعات اليمنية، علقوا الشارات الحمراء على صدورهم بدءًا من اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل، كما امتنعوا عن إرسال أسئلة الامتحانات لعمادات الكليات في الجامعة تمهيدا لتسليمها للطلبة”.

وأوضح أن نقابة “هيئة التدريس قررت أن يستمر الإضراب حتى الثلاثاء المقبل، إضافة إلى الامتناع عن التدريس بشكل جزئي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، على أن يبدأ إضراب شامل يوم السبت المقبل”.

في المقابل، قالت إدارة جامعة صنعاء التابعة للحوثيين، في تعميم مكتوب، اليوم الأحد، إنها ستتراجع عن قرارها بصرف “نصف راتب” للأكاديميين والموظفين بالجامعة خلال الأيام المقبلة، في محاولة للضغط عليهم لإنهاء إضرابهم وتسليم أوراق الامتحانات.

وكان من المقرر أن تصرف رئاسة الجامعة، خلال الأيام المقبلة، نحو 100 ألف ريال يمني (330 دولارا أمريكيا)، لكل أستاذ جامعي، كنصف راتب شهري، بحسب “الأناضول”.

وفي وقت سابق، قال أمين عام نقابة هيئة التدريس، عبدالحميد البكري، في تصريحات للصحفيين إن “الحوثيين هددوا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بالسجن في حال تم تنفيذ الإضراب عن التدريس”.

ويعيش أساتذة الجامعات باليمن أوضاعا صعبة، بعد انقطاع رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر، لينهش الفقر كافة الفئات في هذا البلد الذي يئن تحت وطأة حرب مستمرة منذ أكثر من عامين.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني أي ما يعادل 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات.