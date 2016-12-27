قائد الحرس الجمهوري في نهم اليمنية يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الحوثي وصالح (فيديو)

المصدر: نهم - إرم نيوز

أعلن علي عبدالله مقطيب قائد اللواء 25 ميكا في الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح انضمامه إلى قوات الشرعية.

وكشف مقطيب في تصريح صحفي من جبل القتب في مديرية نهم، بعد سيطرة الجيش الوطني عليه عن سبب انشقاقه عن تحالف جماعة الحوثي وصالح.

وقال مقطيب إنه شارك في القتال معهم في بضع جبهات منها تعز والضالع، وأخيرًا نهم إلا إنهم حاولوا اغتياله بسبب رفضه تسليم أسير كما كشف بضع حقائق عن جماعة الحوثي وطريقة تصرفها مع من سمّاهم بالزنابيل والقناديل.

وذكر مقطيب أن المتمردين كانوا يتحدثون أنهم يقاتلون من أجل إنهاء الظلم والفساد، لكنه اكتشف حقائق مناقضة لذلك لاحقا.