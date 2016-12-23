اليمن.. قوات الشرعية تكبد الحوثيين خسائر على عدة جبهات

المصدر: عدن- إرم نيوز

شهدت عدد من المحافظات اليمنية، اليوم الجمعة مواجهات عنيفة ومعارك ضارية بين قوات الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة.

وأفضت غالبية المواجهات على مختلف الجبهات، إلى تحقيق قوات الشرعية لانتصارات كبيرة، حيث تمكنت من تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح البشرية والعدة والعتاد العسكري.

ففي منطقة نهم شرق صنعاء، أحكم مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرتهم بالكامل على جبهات قيرن ودعة وتويلبة وجبل السفينة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المقاومة الشعبية أن ” قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على جبل القتب الاستراتيجي صباح اليوم، وبدأت بالتقدم صوب مناطق جديدة بعد فرار ميليشيات الحوثي ودحرها من المواقع المحررة”.

وأفاد البيان أن “الميليشيات تقهقرت وفر الكثير من مقاتليها بشكل جماعي باتجاه مفرق أرحب ومنطقة محلي بعد سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا وإصابة العشرات من أفرادها خلال المعارك الأخيرة”.

وأكد البيان على أن “المعارك دارت وسط تغطية من طيران التحالف الذي شن عدة غارات على مواقع الميليشيات ودمر مدافع عيار 23 ومدرعتين BMB وثلاثة أطقم عسكرية تابعة للميليشيات”.

وقال المركز الإعلامي لقوات الشرعية ، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “إن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، تفقد الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم البوابة الشرقية لصنعاء، واطلع على الانتصارات التي تحرزها وحدات القوات المسلحة”.

وفي مدينة تعز وسط اليمن، حققت قوات الشرعية تقدماً ملحوظاً على صعيد عدد من الجبهات، وسط تقهقر وتراجع الميليشيات الحوثية.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان صادر عنه “إن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية أحكمت السيطرة على مبنى مستشفى الكندي الذي كانت تتمركز فيه مجموعة من قناصة تابعة للميليشيات شرق المدينة”.

وبحسب المركز الإعلامي “شنّت ميليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً عنيفاً على الأحياء السكنية المحيطة بالموقع الذي خسرته” وفي مدينة شبوة جنوب شرق اليمن، استهدفت مقاتلات التحالف موكبا عسكرياً لميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر محلية “إن طيران التحالف استهدف طاقماً عسكرياً يحمل عددا من عناصر ميليشيات الحوثي في منطقة لخفر شرق مديرية بيحان بشبوة” وأضافت “بأن كل من كانوا على ضمن الموكب سقطوا ما بين قتيل وجريح”.

وتشهد جبهة بيحان معارك متقطعة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيا الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى.

وأقدمت ميليشيات الحوثي في قرية نعوة بمديرية جبن بمدينة الضالع جنوب اليمن، عقب صلاة الجمعة، على تفجير منزلين في المنطقة.

وقالت مصادر محلية “إن ميليشيات الحوثي وصالح قامت بتفجير منزلين لشقيقين وهما (بدر العصفور) و (منصور العصفور)، كما هددت بتفخيخ منازل أخرى لمواطنين آخرين”.

وأشارت المصادر إلى أن “اشتباكات عنيفة اندلعت بين رجال القبائل بمديرية جبن والميليشيات الانقلابية، بعد وصول عربات عسكرية للمتمردين قادمة من البيضاء”.