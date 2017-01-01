ميزانية سلطنة عمان لعام 2017 تتوقع عجزًا أقل واستمرار التقشف

المصدر: وكالات

توقعت خطة ميزانية الدولة لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة العمانية، اليوم الأحد، عجزا أقل، في حين أبقت على القيود الصارمة نظرا لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الجاري 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات 8.7 مليار ريال مما يقود لعجز ثلاثة مليارات ريال.

وفي الخطة الأصلية لعام 2016، توقعت الحكومة نفقات 11.9 مليار ريال وإيرادات 8.6 مليار ريال وعجزا 3.3 مليار ريال، إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليار ريال في أول عشرة أشهر من 2016، بحسب البيانات الرسمية.