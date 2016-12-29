مهلة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين بدبي تُمدد إلى أجل غير مسمى

المصدر: دبي- إرم نيوز

مددت هيئة الصحة بدبي مهلة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين في الإمارة إلى أجل غير مسمى، لإسعاف من لم يتمكنوا حتى الآن من الالتزام بالاجراء الجديد الذي يعرض المخالفين له لغرامات مالية مشددة.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي عن مواصلة شركات التأمين استقبال طلبات الحصول على بطاقات التأمين الصحي مع بداية العام الجديد 2017، وذلك تقديرًا من الهيئة للإقبال الشديد من قبل المتعاملين الذين توافدوا على شركات التأمين في اللحظات الأخيرة، ومراعاة لظروف من لم يتمكن من الانضمام لمظلة الضمان الصحي، خلال الأيام الماضية.

ولم تحدد الهيئة وقتا محددا لنهاية المهلة الجديدة.

وانضم لمظلة التأمين الصحي في دبي، حتى الآن عدد تجاوز حد الـ 4 مليون فرد، بنسبة بلغت 98%.

ودفع الطلب المتزايد من المقيمين في دبي على شراء وثائق التأمين الصحي، شركات التأمين إلى تحقيق نموّ في العمليات التشغيلية خلال الربع الأخير من العام 2016 بما يفوق 400 مليون درهم وفقًا لصحيفة الخليج.

ويبلغ عدد المقيمين في دبي الذين لا يحملون “بوليصة” صحية مع نهاية نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني الماضي، نحو 400 ألف شخص، تقل رواتبهم عن 4000 درهم شهريًا، حيث حددت هيئة الصحة في دبي 9 شركات تأمين لبيع منتجاتها وخدماتها التأمينية لهم بما يتناسب مع دخلهم الشهري، ويبدأ سعر البوليصة من 550 – 2200 درهم حسب المنافع والمزايا التي تقدمها البوليصة لحاملها.