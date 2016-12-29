بائع الشاي الباكستاني الوسيم يبدأ تصوير أول أفلامه قريبًا في دبي

المصدر: إسلام آباد- إرم نيوز

يعتزم بائع شاي وسيم في باكستان، بعد أن حظي بإعجاب كبير إثر انتشار صورته على الانترنت، التحول إلى عالم الفن وبداية مشواره كممثل سينمائي، بحسب ما أكده مدير أعماله.

وكان أرشد خان، الذي يتردد أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، تصدر عناوين الأخبار في أنحاء باكستان ودولة الهند المجاورة، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعدما قامت مصورة بالتقاط صورة له بينما كانت تتجول في أحد أسواق إسلام آباد، ثم نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام“.

ثم غمرت صوره مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التعليقات التي تشبهه بنجوم بوليوود، كما انهالت عليه العروض من كبرى العلامات التجارية في البلاد، للعمل كموديل (عارض) لأزيائها. والآن، يرغب خان في دخول عالم التمثيل.

وقال مالك فهيم، مدير أعمال النجم الصاعد، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “لقد وقع خان عقد فيلم ، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في كانون الثاني/ يناير المقبل”.

وأوضح فهيم أن خان سينتقل إلى دبي في كانون الثاني/ يناير المقبل لتصوير الفيلم، الذي من المقرر أن يتم عرضه في دبي ولندن وباكستان.

وأضاف فهيم أن خان ظهر بالفعل في عملَي فيديو كليب، كما شارك في عروض أزياء مع عدد من أشهر عارضي الازياء في باكستان.

يذكر أن خان، وهو واحد من بين 17 أخ وأخت، ولم يذهب إلى المدرسة قط.