بالفيديو.. شاهد إنقاذ شرطة دبي حياة مواطن تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة في الشارع العام

المصدر: دبي - إرم نيوز

ساهم موظف في غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي بإنقاذ حياة مواطن إماراتي تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء سيره في أحد شوارع مدينة دبي، وفق ما نشرته شرطة دبي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت شرطة دبي، إن موظفاً في غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بادر بإبلاغ الإسعاف عندما شاهد رجلاً يضع يده على قلبه أثناء سيره في الشارع.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة دبي، الرجل الذي ظهر على شاشات غرفة السيطرة وهو يضع يده على صدره ولم يقم بإبلاغ الطوارئ أو يطلب النجدة من المارة.

وسارع أحد رجال الشرطة المتواجدين في الشارع إلى مساعدة الرجل والبقاء لجانبه إلى حين وصول سيارة الإسعاف، حيث تبيّن فعلياً أن الرجل كان يعاني من أزمة صحية طارئة.

يشار إلى أن مؤشر الردّ على مكالمات خط الطوارئ 999 من قبل غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي خلال 10 ثوان فقط ارتفع إلى 97.5% خلال العام الجاري مقابل 95% من العام 2015 الذي شهد تلقي 2.775 مليون مكالمة طارئة.