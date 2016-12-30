مصر ..أول بيان عاجل ضد الحكومة في البرلمان بشأن “تيران وصنافير”

المصدر: شوقي عصام- إرم نيوز

عرض النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب المصري، بيانا عاجلا ضد الحكومة في البرلمان، في جلسة الإثنين 2 يناير 2017، ليكون أول بيان عاجل في العام الجديد، حول قيام الحكومة بموافقتها المفاجئة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، على الرغم من وجود حكم قضائي ببطلان الاتفاقية.

وأوضح الحريري، أنه استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، يتقدم بالبيان العاجل، بخصوص موافقة حكومة شريف إسماعيل على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وهي اتفاقية وصفها بأنها أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري وإبطال اتفاقية ترسيم الحدود، وقد صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس.

وأشار الحريري، إلى أن موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون ولا تحترم أحكام القضاء المصري.

وتساءل الحريري :”كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ثم ننظر اتفاقية باطلة وتخالف الدستور والقانون وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن “.

ولفت إلى أن شرعية هذا النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك، مجرد مناقشة الاتفاقية هي وصمة عار علينا جميعا، خاصة أن الحكم صدر ضد رئيس المجلس بصفته الممثل القانوني لمجلس النواب .