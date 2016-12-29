الحكومة المصرية تُقرّ اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتحيلها للبرلمان

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أقرّت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وأحالتها إلى مجلس النواب، بعد نحو 8 أشهر من توقيعها في القاهرة.

وأضافت بوابة الأهرام الإلكترونية، أن الحكومة أقرّت الاتفاقية في اجتماعها اليوم الخميس قبل إحالتها إلى البرلمان.

وتنقل الاتفاقية التي قوبلت بمعارضة مصريين، تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وتأتي موافقة الحكومة على الاتفاقية، بعد ضغوط برلمانية وغضب أبداه النواب، لعدم إرسال الاتفاقية للبرلمان، الأمر الذي وصفه النواب بتجاهل الحكومة للبرلمان في قضية تشغل الرأي العام المصري.

وينظر القضاء المصري حالياً في الطعون المقدمة من معارضين، ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير، ضمن المياه الإقليمية السعودية، ورغم حالة الجدل لم تقدم الحكومة نصَّ الاتفاقية للبرلمان، وفقاً لنص المادة 151 من الدستور.