السيسي يطلب مهلة 6 شهور لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، رجال الأعمال والمواطنين بالوقوف إلى جانب الدولة ستة أشهر فقط، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في السوق المحلية.

وقال السيسي خلال كلمته التي نقلها التلفزيون الحكومي على هامش افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في محافظة الإسماعيلية “أقول للمصريين ورجال الأعمال قفوا إلى جانب بلدكم مصر خلال الشهور الستة المقبلة”.

وطالب السيسي في كلمته، الحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وبذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار من أجل محدودي الدخل.

ووجهت جمعيات المستثمرين في مصر الثلاثاء استغاثة إلى السيسي نتيجة عدم مقدرتها على مواصلة العمل عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية.

وكان البنك المركزي المصري قرر الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك المصرية مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر إلى 20.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، و14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.