السيسي: مساهمة الجيش في الاقتصاد تتراوح بين 1.5 و 2%

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، حجم مساهمة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني، قائلا إنه يتراوح بين 1.5 و2 في المئة فقط، في الوقت الذي أوضح فيه أن حجم الاقتصاد المصري يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه.

وقال السيسي خلال افتتاح مصنع جديد في شركة كيماوية تابعة للقوات المسلحة “كان ذُكر أن حجم الاقتصاد بتاع القوات المسلحة 20% و50% ، لكن الحجم واحد ونص لاثنين بالمئة من الاقتصاد” ، وأضاف “حجم الاقتصاد المصري بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه(بين 160 مليارا و213 مليار دولار).”

وكان السيسي قال في مؤتمر للشباب عقد في شرم الشيخ مؤخرا “إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص”.

ودعا السيسي القوات المسلحة للمساعدة في مشروعات البنية التحتية وتوزيع السلع التموينية على الفقراء في مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة الجنيه ونقص العملات الأجنبية.