24 قتيلًا على الأقل في انفجارين وسط بغداد

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قالت الشرطة ومسعفون، إن انفجارين وقعا في سوق مزدحمة وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت.

وبلغ عدد قتلى الهجوم المزدوج، الذي استهدف اليوم السبت، سوقاً تجارياً وسط العاصمة بغداد، إلى 24. في عملية تبناها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال حامد الجمال من دائرة صحة بغداد إن مستشفيات العاصمة استقبلت 24 جثة سقطوا جراء التفجيرين اللذين ضربا سوق السنك التجاري، بينهم جثتا الانتحاريين.

وأضاف الجمال، أن 38 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا بجروح.

وأكد الملازم أول في الشرطة العراقية، حاتم الجابري، أن حصيلة القتلى والجرحى، مشيرا إلى أن الهجوم نفذه انتحاريان كانا يرتديان حزامين ناسفين.

وأوضح الجابري، أن الانتحاريين فجرا نفسيهما أثناء اكتظاظ سوق السنك التجاري المخصص لبيع قطع السيارات بالمارة والمتبضعين.

في هذه الأثناء، تداولت حسابات متشددة بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا يحمل توقيع تنظيم “داعش”، تبنى فيه الهجوم الذي قال إنه استهدف تجمعا للشيعة.

وفي وقت سابق، تحدث أحمد خلف ضابط في شرطة بغداد للأناضول عن حصيلة أولية للتفجيرين، بـ13 قتيلا و22 مصابا.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل، لاستعادة محورها الشرقي من تنظيم “داعش”.