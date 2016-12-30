المغرب.. مبادرة لسحب الثقة من حميد شباط على خلفية تصريحاته بشأن موريتانيا

المصدر: المختار محمد يحيى – إرم نيوز

أعلن أعضاء وقادة في حزب الاستقلال المغربي المعارض، إطلاقهم مبادرة لسحب الثقة من الأمين العام الحالي للحزب حميد شباط.

ووقع عدد من قادة الحزب بيانًا نُشر على شبكة الإنترنت، الخميس، لحشد توقيعات المؤيدين لقرار سحب الثقة من شباط على خلفية تصريحات “أساء” فيها لموريتانيا.

وقال القياديون إن “شباط أساء استخدام منصبه من خلال تصريحات مسيئة لموريتانيا، أثارت جدلًا واسعًا في الساحة المغربية بعد أن أثارت غضب الموريتانيين”.

وذكر البيان الذي وقع عليه 41 من قيادات الحزب، “أننا نجزم ونعلن أن حميد شباط أثبت أنه غير مؤهل وغير قادر على مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال”.

وأضاف أن “تصريحات شباط جاءت خارج سياق الزمان، ومتناقضة مع إرادة ربح التحديات المشروعة للشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي”، مشددًا على أنها “تصريحات شخصية يتحمل شباط مسؤوليتها وحده، ولا علاقة لها بتوجهات الحزب ومبادئه”.

وشملت مسودة لائحة الموقعين عن البيان، الأمينين العامين لحزب الاستقلال سابقا وهما محمد بوستة وعباس الفاسي، كما ضمت أسماء قياديين آخرين من اللجنتين التنفيذيتين السابقة والحالية ومسؤولين آخرين في حزب الاستقلال المغربي.

وكان شباط قال في تصريحاته إن موريتانيا جزء من المملكة المغربية.