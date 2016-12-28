بنكيران: تصريحات شباط عن موريتانيا “غير مسؤولة” ولا تتماشى مع ثوابت الدبلوماسية المغربية

المصدر: المختار محمد يحيى - إرم نيوز

وصف رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، التي اعتبر فيها موريتانيا جزءًا من المملكة المغربية، بأنها غير مسؤولة ولا تتماشى مع ثوابت الدبلوماسية المغربية.

وقال بن كيران في تصريحات صحفية بمدينة ازويرات شمالي موريتانيا، إن “ما قاله شباط لا يعبّر سوى عن رأيه الشخصي ولا يعبّر أبدًا عن رأي العاهل المغربي الملك محمد السادس ولا عن رأي الحكومة وشعبها”.

ونقل بن كيران، للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رسالة من العاهل المغربي عبر فيها عن إرادته في بقاء علاقات متينة بين بلاده وموريتانيا، مضيفًا “بطبيعة الحال جلالة الملك بعثني بعد مكالمة هاتفية مع السيد الرئيس عبر له فيها عن المشاعر الأخوية وعن حرصه على توطيد العلاقات وتعزيز التشاور معه في كل المجالات، وأن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا لتطوير هذه العلاقات”.

وأضاف، “موريتانيا كما لا يخفى دولة شقيقة وعزيزة ولها مكانة خاصة بالنسبة للمملكة المغربية وتجمعها مع المغرب روابط الدين والأخوة واللغة والتاريخ والمصير المشترك وترتكز على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون المثمر وحسن الجوار البناء”.

ويأتي اللقاء بين رئيس الحكومة المغربية والرئيس الموريتاني، بعد تزايد درجة التوتر بين البلدين، خاصة بعد تصريحات السياسي المعارض حميد شباط وتصريحات لدبلوماسيين هددوا خلالها بافتتاح سفارة لجمهورية الصحراء الغربية في نواكشوط.