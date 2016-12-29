سلطنة عُمان: انضممنا للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار

المصدر: مسقط - إرم نيوز

قالت سلطنة عُمان إن انضمامها إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب “يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة السعودية في أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح”.

جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية، يوم الخميس، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية تعليقاً على انضمامها إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب أمس.

وقال البيان: “سلطنة عُمان سوف تبذل، وكما كانت على الدوام، كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها”.

وأمس الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع قد تلقى رسالة خطية من بدر بن سعيد البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان، حملت إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وتعتبر سلطنة عمان الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي أُعلن عن تشكيله في 14 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وبانضمام سلطنة عمان تصبح جميع دول الخليج أعضاء في التحالف التي تقوده السعودية، حيث كانت السلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضم للتحالف.