سلطنة عمان تقرر الانضمام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قال مصدر سعودي مسؤول، إن سلطنة عمان انضمت للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، الذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، قد أعلن عن إنشائه نهاية العام الماضي، وضم أكثر من 40 دولة.

وأوضح المصدر، أن ولي ولي العهد السعودي، تلقى اليوم رسالة من وزير الدفاع العماني، مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف، الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

واعتبر المصدر أن “الخطوة العمانية تشكل تغيرا في الخارطة الجيوسياسية للمنطقة، حيث عرف عنها تقاربها مع إيران، لكنها يبدو أنها غيرت توجهاتها بعد أن تبين لها عدم جدية أو فائدة التعاون مع الإيرانيين”.

ولفت إلى أنه “من المتوقع قيام الأمير محمد بزيارة رسمية لسلطنة عمان في الأسابيع المقبلة تمهيدا لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للسلطنة”.