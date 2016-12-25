فوز 7 نساء في الانتخابات البلدية بسلطنة عُمان

المصدر: مسقط - إرم نيوز

فازت 7 نساء في الانتخابات البلدية بسلطنة عُمان من إجمالي 23 مرشحة، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، في جميع ولايات السلطنة، وعددها 61 ولاية في 11 محافظة.

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، مساء الأحد، وبثها تلفزيون عمان الرسمي، فازت في ولاية السنينة (محافظة البريمي) كل من، مريم بنت خلفان بن عبدالله الشامسية، ولطيفة بنت محمد بن ناصر المنعية، فيما فازت في ولاية لوى (محافظة شمال الباطنة) رحمة بنت علي بن حسن الغفيلية.

وفازت في ولاية السيب (محافظة مسقط)، آمنه بنت سليمان بن هاشم البلوشية، وفي ولاية المصنعة (محافظة جنوب الباطنة) رحمة بنت مبارك بن الماس النوفلية.

كما احتفظت كلا من سناء بنت هلال بن سالم المعشرية بمقعدها السابق بعد فوزها في ولاية العامرات (محافظة مسقط)، وموزه بنت عبدالله بن محمد الحوسنية بمقعدها السابق في ولاية الخابورة (محاظة شمال الباطنة).

ويزيد هذا العدد عن الفائزات بعضوية المجالس البلدية في فترته السابقة (2013-2016)، حيث بلغ عددهن 4 فائزات، من إجمالي 46 مرشحة.

ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731، بينهم 23 امرأة، يتنافسون على 202 مقعدا، لأحد عشر مجلساً بلدياً تمثل عدد المحافظات العمانية.

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 623 ألفًا و224 ناخب وناخبة، فيما لم يتم الإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات.

وكانت مراكز الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية (2017-2020)، في عمان، أبوابها أمام الناخبين والناخبات، عند الساعة السابعة مساء اليوم، بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ).

وفور إغلاق مراكز الاقتراع، بدأ الفرز الإلكتروني للأصوات، في جميع ولايات السلطنة.