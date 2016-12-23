مالطا تعلن أن الأسلحة التي استخدمت لخطف الطائرة الليبية “مزيفة”

المصدر: فاليتا – إرم نيوز

أعلنت السلطات المالطية أن الأسلحة التي استخدمها خاطفا الطائرة الليبية، اليوم الجمعة، لتوجيهها إلى جزيرة مالطا، ليست أسلحة حقيقية بل كانت أسلحة مزيفة.

وقال رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “الفحص الجنائي الأولي لملابسات حادث اختطاف الطائرة أظهر أن الأسلحة المستخدمة في خطف الطائرة الليبية كانت مزيفة”.

وكان خاطفا الطائرة الليبية، التابعة للخطوط الجوية “الإفريقية”، قد سلما نفسيهما إلى الشرطة المالطية بعد أن أفرجا عن جميع الركاب وأفراد الطاقم، فيما ذكرت وسائل إعلام مالطية أن الخاطفين طلبا اللجوء السياسي في مالطا.

وكانت مالطا قد أعلنت هبوط الطائرة على أراضيها بعد أن تعرضت للخطف خلال رحلة داخلية في ليبيا، وأوضحت السلطات أن خاطفين اثنين، سيطرا على الطائرة بأسلحة مزيفة من بينها مسدس وقنبلة وهددا بتفجيرها.