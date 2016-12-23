خاطفا الطائرة الليبية يستسلمان للشرطة المالطية ويطلبان اللجوء السياسي

المصدر: فاليتا – إرم نيوز

سلم خاطفا الطائرة الليبية، التابعة للخطوط الجوية “الإفريقية”، والتي تم تغيير مسارها لتحط في مالطا، اليوم الجمعة، نفسيهما إلى الشرطة المالطية بعد أن أفرجا عن جميع الركاب وأفراد الطاقم، فيما ذكرت وسائل إعلام مالطية أن الخاطفين طلبا اللجوء السياسي في مالطا.

وقال رئيس وزراء مالطا، جوزف موسكات في تغريدة على “تويتر”، إنه تمّ “الإفراج عن جميع الركاب، فيما قالت الخطوط “الإفريقية” إنه سيتم إرسال طائرة ليبية لإعادة الركاب المفرج عنهم من مالطا إلى ليبيا.

وكانت مالطا قد أعلنت هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية، اليوم الجمعة، على أراضيها بعد أن تعرضت للخطف خلال رحلة داخلية في ليبيا، وأوضحت السلطات أن خاطفين اثنين، سيطرا على الطائرة وهددا بتفجيرها، قبل أن يطلبا لاحقا وأثناء التفاوض معهما اللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية.