داعش يشنُّ هجومًا عنيفًا على قرى علوية في ريف حمص

المصدر: لندن- إرم نيوز

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة الممتدة من مطار التيفور العسكري ومحيطه إلى منطقة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، بين تنظيم داعش من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، إثر هجوم ينفذه التنظيم منذ صباح اليوم.

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات متفاوتة العنف استمرت إلى ساعات الفجر الأولى بين التنظيم وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، في محاور مكسر الحصان وجب الجراح وخطاب والمسعودية ومحاور أخرى بالبادية الشرقية لحمص، إثر هجوم عنيف ينفذه التنظيم منذ ليل أمس على هذه المناطق والقرى التي تسيطر عليها قوات النظام ويقطنها مواطنون غالبيتهم من الطائفة العلوية.

وتمكن التنظيم من التقدم والسيطرة على قرية على الأقل ومواقع بمحيطها وتمكنت قوات النظام من استرجاع نقاط تقدم التنظيم إليها في الهجوم.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 20 عنصراً من التنظيم، جثتا اثنين منهم عند قوات النظام، كما قتل وأصيب العشرات من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الاشتباكات.