داعش يحرق جنديين تركيين حتى الموت (صور)

المصدر: وكالات - إرم نيوز

بث تنظيم داعش، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه مسلحوه وهم يحرقون جنديين تركيين حتى الموت، وذلك فيما تنخرط قوات أنقرة والمعارضة السورية في قتال شرس ضد التنظيم حول مدينة “الباب” شمال سوريا.

وبعد ظهور مقطع الفيديو، تم حجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا. وغالبًا ما تقيد السلطات مواقع مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب أثناء أوقات الاضطراب أو لمنع انتشار محتوى ما.

وتم تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الجنديان مقيدان بسلاسل ويتحدثان ويكشفان عن اسميهما، عبر عدة قنوات للتواصل الاجتماعي، لكن لم يتسن التأكد منه بشكل مستقل، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأكدت تركيا الشهر الماضي، أنها فقدت التواصل مع جنديين يقاتلان في سوريا، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانا هما من ظهرا في مقطع الفيديو.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 24 مدنيًا في منطقة “الباب” الخاضعة لسيطرة داعش، قتلوا في ضربات جوية تركية خلال الآونة الأخيرة.

وشنت أنقرة عمليات عبر الحدود شمال سوريا في آب/ أغسطس الماضي. ومنذ ذلك الحين سقط لها 37 جنديًا من بينهم 16 قتلوا الأربعاء الماضي، بحسب الحكومة.

وتهدف أنقرة حاليًا إلى السيطرة على مدينة الباب شرق حلب.