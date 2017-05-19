اكتشاف مدينة نازية تحت الأرض في لاهاي (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية النقاب عن مجموعة من الصور لمدينة نازية تحت الأرض تم بناؤها في لاهاي، لإقامة 3300 من جنود SS التابعة للحزب النازي الألماني.

وتم بناء المدينة تحت الأرض في العام 1942 في قرية صيد تدعى “سشيفينينجن” عندما كان يستعد نحو 135000 نسمة لمغادرة منازلهم بعد إعلان النازيين أنها منطقة مقيدة.

وأنشأ البناة في المدينة الأنفاق وأماكن المعيشة وغرف التخزين وحتى حمامات البخار على الساحل بالقرب من المدينة الهولندية.

وتم اكتشاف العديد من المخابئ تحت الرمال التي تواجه بحر الشمال للمرة الأولى منذ نهاية الحرب، وتم بناء هذه المدينة من قبل جحافل من عمال الرقيق الهولنديين ومهندسي الجيش الألماني والتي أسسها أدولف هتلر من النرويج إلى خليج بسكاي بفرنسا في محاولة لإحباط خطط غزو الحلفاء له.

وكان هتلر قد غزا هولندا في 10 مايو 1940 وانهار البلد في غضون خمسة أيام.

وفي العام 1942، تم إعلان مدينة سشيفينينجن، كمنطقة محظورة، واضطر حوالي 135 ألف ساكن إلى مغادرة منازلهم حيث تم بناء مجمع القبو لاستضافة 3300 جندي.