القبض على عجوز حاول استدراج فتيات صغيرات للتحرش بهن (صورة)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على عجوز عمره 92 سنة، وهو يحاول استدراج فتيات صغيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الجنس معهن.

وتم إلقاء القبض على أيفور جيلفورد من قبل الشرطة السرية، التي رصدته وهو يرسل رسائل لفتيات عبر مواقع التواصل يدعوهنّ فيها للقائه.

وألقي القبض على أيفور في بلدة “لانهيليث” في مقاطعة ويلز جنوب غرب بريطانيا، بعد أن استدرجته الشرطة بردها على رسائله باسمين مزيفين وهما جيسي وجولي.

ونقلت صحيفة “مترو” البريطانية عن الشرطة قولها: إن العجوز كان يتحدث للفتيات عن الجنس ويطلب منهن ارتداء ثياب مثيرة عندما يأتين للقائه.

وقال العجوز للشرطة: “آمل أن أموت قبل أن يعرف الناس قضيتي، أنا أعرف جيدًا كيف سيكون رد فعل عائلتي عندما تعرف”.

من جهته، قال النائب العام أوين ويليامز: “من الواضح أن أيفور كان متورطًا بشكل كبير في هذه الأعمال، إذ تم العثور على أكثر من 100 صفحة من رسائله لتلك الفتيات يصف فيها ممارسة الجنس بالتفصيل، كما أرسل صورًا كثيرة له وهو عارٍ تمامًا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن العجوز ادعى أمام المحكمة بأنه كان يظن أن الفتيات أكبر سنًا، إلا أن القاضي رفض هذه الادعاءات، مضيفة بأنه سيتم الحكم عليه في 2 حزيران المقبل.