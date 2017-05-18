هل يعتزل جون تيري الفضائح الجنسية أيضًا؟ (فيديو غرافيك)

أصبح المخضرم جون تيري قائد فريق تشيلسي الإنجليزي نجم الشباك في الإعلام البريطاني والعالمي بعد أن أعلن أنه يدرس الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية بعد الفوز بلقب البريميرليج مع البلوز.

شارك تيري صاحب الـ36 عامًا لمدة 886 دقيقة فقط هذا الموسم مع تشيلسي الأمر الذي دفعه لإعلان مغادرته قلعة البلوز والتلميح للاعتزال وإنهاء مشواره مع كرة القدم.

وكما يتذكر الجمهور بطولات وإنجازات تيري، إلا أنه يذكر أيضًا فضائحه الجنسية وسقطاته التي ملأت صفحات الإعلام الإنجليزي والعالمي.

شاهد فيديوغرافيك فضائح جون تيري

بعد كل هذه الفضائح التي جعلت جون تيري أنموذجًا في سوء السلوك بالنسبة لصحف إنجلترا والعالم، هل سيعتزل قائد تشيلسي الشغب والفضائح مع اعتزال كرة القدم؟.