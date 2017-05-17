أسعار النفط تهبط متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية

هبطت أسعار النفط الأربعاء، بعد بيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام الأمريكية، ما أثار مخاوف من استمرار تخمة المعروض في الأسواق، رغم جهود كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 51.45 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، إلى 27 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 48.39 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بواقع 882 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 12 آيار/مايو، إلى 523.4 مليون برميل.

وكان سعر خام برنت وصل إلى 52.63 دولار للبرميل الاثنين، بينما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.66 دولار للبرميل، بعد اتفاق السعودية وروسيا على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وبعض المنتجين المستقلين بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار/مارس 2018.

ويرى البعض أن من الضروري تمديد اتفاق خفض الإنتاج، الذي بدأ سريانه في كانون الثاني/يناير الماضي، والمفترض أن ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، نظرًا لأنه لم يقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ولم يدعم الأسعار بشكل واضح حتى الآن.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء، إن “مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية، زادت 24.1 مليون برميل في الربع الأول برغم تخفيضات الإنتاج”.