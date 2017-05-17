بالفيديو.. مركبة تقتحم محلاً تجاريًا في السعودية وتقتل عاملاً

أدى حادث أليم في أحد شوارع مدينة نجران السعودية، بعد اقتحام سيارة لمحل تجاري،إلى وفاة أحدعماله نتيجة اصطدام سيارة بأخرى، كانت مسرعة.

ورصدت كاميرا خاصة بالمحل، الحادث المروع، حيث كان أحد عمال المتجر جالسا أمام باب المحل، قبل الحادث. وفقًا لموقع “اخبار 24”.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل، حيث أوضح متداولوه أنه وقع بحي البلد بمدينة نجران، أمس الثلاثاء، حين حاولت سيارة ذات دفع رباعي كانت تسير في الشارع، التوجه للتوقف أمام المحل، قبل أن تفاجئها سيارة مسرعة وتصدمها من الخلف، لتنحرف السيارة وتندفع باتجاه زجاج المحل التجاري وتصطدم بقوة بأحد العمال الذي كان يجلس أمام المحل، ما أدى إلى وفاته نتيجة الإصابة الشديدة.